Visite guidée de l’exposition « Ressemblance garantie », Le portrait dans les collections du musée français de la Photographie Musée français de la Photographie Bièvres, 16 septembre 2023, Bièvres.

Visite guidée de l’exposition « Ressemblance garantie », Le portrait dans les collections du musée français de la Photographie 16 et 17 septembre Musée français de la Photographie sur inscription

« Ressemblance garantie »

Le portrait dans les collections du musée français de la Photographie

“Ressemblance garantie”, c’est en proclamant cette qualité incomparable que les premiers photographes portraitistes des années 1840 entendaient régler leur compte aux peintres qui les précédaient… et qui, pourtant, utilisaient souvent le même argument de vente de leurs services !

Le portrait est un sujet majeur, non seulement dans l’histoire de la photographie, mais dans toute l’histoire des représentations. Avec cette exposition, à partir de ses collections largement inédites, le musée français de la Photographie propose de partir à la rencontre de visages qui ont posé devant l’objectif du milieu du 19e siècle à nos jours.

Trois sections organisent l’exposition. La première aborde les principales fonctions assignées au portrait photographique : se souvenir, se montrer, mettre un visage sur un nom, collectionner ou documenter, des premiers daguerréotypes aux images contemporaines. Les “machines à portraits” sont évoquées dans un deuxième espace : depuis les tout premiers temps et encore aujourd’hui pour partie, ce domaine de la photographie justifie le recours au professionnel, à son matériel et ses savoir-faire spécifiques. Une dernière salle permet de découvrir comment des artistes contemporains ont décidé d’explorer ce qui est censé être une “représentation de la figure humaine”.

Si les apports historiques sont présents, la scénographie originale de l’exposition s’affranchit de la stricte chronologie pour privilégier la découverte libre de plus de 400 images et objets dont la richesse et la diversité appellent l’observation fine, les comparaisons, l’étonnement.

Musée français de la Photographie 78 rue de Paris 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 35 16 50 http://www.museedelaphoto.fr [{« type »: « email », « value »: « musee.photo91@cd-essonne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 35 16 50 »}] Depuis Évry, en voiture : autoroute A6 en direction de Paris, sortie en direction de A10 – Palaiseau, continuer sur D444 direction Igny puis Bièvres. Depuis Paris, en voiture : porte de Châtillon : N306 en direction de Petit Clamart, tout droit, 9 km. Porte de Sèvres : N118 en direction de Chartres-Orléans, sortie N°5 Bièvres. Stationnement gratuit dans le parc du musée. Depuis Évry, par le train : RER D direction Paris puis, à Juvisy-sur-Orge, RER C direction Versailles-chantiers, descendre à Bièvres, emprunter le bus 15 jusqu’à l’arrêt Cholette. Depuis Paris, par le train : RER C direction Versailles-Chantier, descendre à Bièvres, emprunter le bus 15 jusqu’à l’arrêt Cholette. RER B direction Saint-Rémy-les-Chevreuses, descendre à Massy-Palaiseau. Correspondance pour Bièvres par le RER C. Emprunter le bus 15 jusqu’à l’arrêt Cholette. Par le bus : ligne 15 au départ de la gare SNCF de Massy-Palaiseau ou de Bièvres, descendre à l’arrêt Cholette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Conseil départemental de l’Essonne, musée français de la Photographie, Benoît Chain