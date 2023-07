Atelier « Portraits, contours et détours » (photogramme, en laboratoire photographique) Musée français de la Photographie Bièvres, 16 septembre 2023, Bièvres.

Garder une trace, expérimenter le laboratoire en lumière rouge, assister à l’apparition des images dans le révélateur, jouer avec la lumière, faire un portrait en noir et blanc, de profil ou imaginaire, sans appareil photo, c’est l’atelier auquel vous invite le musée, en utilisant la technique du photogramme. Mis au point dès le début du 19e siècle par l’un des inventeurs de la photographie, Henry Fox Talbot, le procédé est toujours d’actualité et fait partie de la « palette » des artistes comme Nancy Wilson-Pajic ou Pierre Savatier dont les œuvres sont conservées au musée.

Musée français de la Photographie 78 rue de Paris 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 35 16 50 http://www.museedelaphoto.fr [{« type »: « email », « value »: « musee.photo91@cd-essonne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 35 16 50 »}] Depuis Évry, en voiture : autoroute A6 en direction de Paris, sortie en direction de A10 – Palaiseau, continuer sur D444 direction Igny puis Bièvres. Depuis Paris, en voiture : porte de Châtillon : N306 en direction de Petit Clamart, tout droit, 9 km. Porte de Sèvres : N118 en direction de Chartres-Orléans, sortie N°5 Bièvres. Stationnement gratuit dans le parc du musée. Depuis Évry, par le train : RER D direction Paris puis, à Juvisy-sur-Orge, RER C direction Versailles-chantiers, descendre à Bièvres, emprunter le bus 15 jusqu’à l’arrêt Cholette. Depuis Paris, par le train : RER C direction Versailles-Chantier, descendre à Bièvres, emprunter le bus 15 jusqu’à l’arrêt Cholette. RER B direction Saint-Rémy-les-Chevreuses, descendre à Massy-Palaiseau. Correspondance pour Bièvres par le RER C. Emprunter le bus 15 jusqu’à l’arrêt Cholette. Par le bus : ligne 15 au départ de la gare SNCF de Massy-Palaiseau ou de Bièvres, descendre à l’arrêt Cholette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Conseil départemental de l’Essonne, musée français de la Photographie