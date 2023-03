Atelier photo-poème Musée francais de la photographie, 13 mai 2023, Bièvres.

Portraits en images et en mots

Avant ou après la visite de l’exposition « Ressemblance garantie », le portrait dans les collections du musée français de la Photographie, les visiteurs sont invités à rejoindre l’équipe de La Ruche pour se faire « tirer le portrait » dans un photomaton éphémère installé dans le jardin du musée. Munis de leur photographie et accompagnés des médiateurs, ils se livrent ensuite à la création d’une carte postale sensible et personnalisée.

Musée francais de la photographie 78 rue de Paris 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 35 16 50 http://www.museedelaphoto.fr De la chambre noire au numérique, en passant par un « laboratoire de campagne », une mitrailleuse photographique, des appareils espions et autres lanternes magiques, avec près de 2 500 appareils et objets, le musée propose de découvrir l’histoire de la photographie et de ses multiples usages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

Atelier Photo-Poème © Association La Ruche