Atelier « Portraits, contours et détours » (photogramme, en laboratoire) Musée francais de la photographie Bièvres Catégories d’Évènement: Bièvres

Essonne

Atelier « Portraits, contours et détours » (photogramme, en laboratoire) Musée francais de la photographie, 13 mai 2023, Bièvres. Atelier « Portraits, contours et détours » (photogramme, en laboratoire) Samedi 13 mai, 14h30, 17h30 Musée francais de la photographie Gratuit. Nombre de places limitées à 10 personnes par atelier Atelier « Portraits, contours et détours » Photogramme, en laboratoire

Dans cet atelier, venez tracer les détours de votre visage ou dessiner le portrait d’un être imaginaire, avec l’aide de la chimie et de la lumière.

Réalisé sans appareil, le photogramme est obtenu en posant des objets directement sur une feuille de papier photo avant d’exposer l’ensemble à la lumière. Reste alors, sous la lampe rouge du laboratoire argentique, à révéler, fixer, laver et sécher cet étonnant « dessin photogénique » mis au point dès le début du XIXe siècle par un des pionniers de la photographie, Henry Fox Talbot. Musée francais de la photographie 78 rue de Paris 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 35 16 50 http://www.museedelaphoto.fr [{« type »: « email », « value »: « musee.photo91@cd-essonne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0169351650 »}] De la chambre noire au numérique, en passant par un « laboratoire de campagne », une mitrailleuse photographique, des appareils espions et autres lanternes magiques, avec près de 2 500 appareils et objets, le musée propose de découvrir l’histoire de la photographie et de ses multiples usages. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T15:30:00+02:00

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00 En atelier – Photogramme © Conseil départemental de l’Essonne – Musée français de la Photographie

Détails Catégories d’Évènement: Bièvres, Essonne Autres Lieu Musée francais de la photographie Adresse 78 rue de Paris 91570 Bièvres Ville Bièvres Departement Essonne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Musée francais de la photographie Bièvres

Musée francais de la photographie Bièvres Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bievres/

Atelier « Portraits, contours et détours » (photogramme, en laboratoire) Musée francais de la photographie 2023-05-13 was last modified: by Atelier « Portraits, contours et détours » (photogramme, en laboratoire) Musée francais de la photographie Musée francais de la photographie 13 mai 2023 Bièvres Musée francais de la photographie Bièvres

Bièvres Essonne