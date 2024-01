Conférence : La Baleine – Une histoire culturelle, par Michel Pastoureau Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux, 8 février 2024, Issy-les-Moulineaux.

Conférence : La Baleine – Une histoire culturelle, par Michel Pastoureau Jeudi 8 février, 19h00 Musée Français de la Carte à Jouer Inscription recommandée par mail à l’adresse rotaryclub.issy@gmail.com ou au musée de la Carte à jouer (sur place ou par téléphone au 01 41 23 83 64)

La baleine, l’animal le plus grand et le plus lourd de la Création, a toujours fasciné l’être humain. Son histoire est liée à celle de la mer, de la navigation et de la pêche. Mais elle est aussi en relation avec celle des savoirs et des classifications du monde animal. Chassée depuis le Néolithique, la baleine fut cependant mieux connue à partir du moment (au XVIIe siècle) où sa chasse quitta les côtes, les fjords, pour s’exercer en haute mer. Une industrie baleinière vit progressivement le jour, mais elle devint si prédatrice qu’il fallut, au XXe siècle, limiter les prises et imposer des quotas. Entre-temps la symbolique de l’animal se modifia. Longtemps ce fut un monstre redoutable, au service des forces du mal. La Bible et la mythologie en faisaient un instrument de dévoration et les bestiaires médiévaux, un attribut du Diable. La littérature moderne ne fut guère plus indulgente, soulignant sa cruauté. Mais plus on avançait dans le temps, plus cette image s’atténua et s’inversa : le monstre marin fit peu à peu place à une créature plus attachante, sinon pitoyable, injustement victime de la cupidité et de la violence des hommes. Aujourd’hui, cette sympathique baleine est devenue une des vedettes du livre pour enfants et l’image emblématique de la planète en péril.

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

