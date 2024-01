Une heure, une œuvre : Le Tarot kabbalistique d’Oswald Wirth (1889). Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux, 21 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Une heure, une œuvre : Le Tarot kabbalistique d’Oswald Wirth (1889). Dimanche 21 janvier, 16h00 Musée Français de la Carte à Jouer Entrée libre

Le tarot est devenu un sujet universitaire, une source d’inspiration artistique et un produit incontournable des librairies ésotériques. L’un des principaux initiateurs de ce surprenant succès est un jeune suisse féru de symbolisme : Oswald Wirth (1860-1943).

Un soir de mars 1886, Wirth se rend au domicile parisien du poète et biblio-phile Stanislas de Guaita (1861-1897). Initié en franc-maçonnerie depuis deux ans, Wirth est déçu par la désintérêt du Grand Orient de France à l’égard du symbolisme.

Le renom de Guaïta et celui de sa vaste bibliothèque étrange et précieuse, réunissant des textes latins du Moyen Âge, de vieux grimoires chargés de pentacles, des parchemins enluminés de miniatures, des traités d’alchimie, des ouvrages de science contemporaine, des manuscrits et des éditions d’une grande rareté motivent cette rencontre.

Très vite les deux hommes s’entendent. Comme beaucoup de jeunes gens de leur époque, ils rêvent d’une « science universelle » qui unirait sciences expérimentales et sciences dites traditionnelles (alchimie, astrologie, kabbale bien sûr…). Wirth devient rapidement son collaborateur et son secrétaire.

Guaïta qui a remarqué les talents artistiques de son ami lui propose de dessiner, à partir du traditionnel Tarot de Marseille et des textes d’Eliphas Lévi, un Tarot kabbalistique, qui soit plus en rapport avec leurs vues. Il est publié en 1889 à 350 exemplaires, dont un, grâce à la générosité d’un collectionneur, a rejoint récemment le fonds du Musée français de la carte à jouer. Il est également reproduit, la même année, dans Le Tarot des bohémiens, un ouvrage de leur ami commun Gérard Encausse, dit Papus.

Si l’on excepte le Tarot d’Etteilla, créé un siècle plus tôt mais plutôt tourné vers une sorte de récréation divinatoire, le Tarot kabbalistique peut être considéré comme le premier Tarot ésotérique, accordant à chaque carte ou « arcane » une profonde signification symbolique qui reste à interpréter. Le mouvement est lancé. Des tarots de plus en plus nombreux paraitront, notamment dans le monde anglo-saxon. Quant à Wirth, il suivra sa propre voie et publiera en 1927 un ouvrage qui sera un autre jalon important de cette histoire : Le Tarot des imagiers du Moyen-âge.

Situé à 200 mètres du métro « Mairie d'Issy » (ligne 12), le Musée de la Carte à Jouer est le seul établissement français consacré à la carte à jouer.

tarot symbolisme

Le Bateleur, Oswald Wirth, 1889. Coll. MFCJ. Cliché MFCJ / François Doury