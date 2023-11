Méditation au Musée Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux, 30 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Méditation au Musée Jeudi 30 novembre, 18h30 Musée Français de la Carte à Jouer Entrée libre, sans réservation

Loin de la visite minutée, de la frénésie du quotidien, venez profiter d’une expérience unique et hors du temps au musée avec Mindful Art pour une séance de méditation.

Marjan Abadie (Mindful Art) vous entraîne dans une méditation en pleine conscience face à l’oeuvre du Portrait de famille par Jean-Baptiste Van Loo (Ecole de), 1740, pour vivre intensément la toile, sa lumière, son sujet et sa matière.

À l’occasion de l’inauguration d’une capsule sonore autour de ce tableau, qui est un dépôt du musée du Louvre, Marjan Abadie (Mindful Art) propose une séance inaugurale pour tester en avant-première cette expérience.

La capsule sonore de cette méditation sera accessible via un QR code au pied de l’œuvre au Musée Français de la Carte à Jouer, permettant une immersion dans le tableau à travers une expérience émotionnelle et sensorielle.

Pour plus d’information : HTTPS://MINDFUL-ART.EU/

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.museecarteajouer.com https://www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/ [{« link »: « https://mindful-art.eu/ »}] Situé à 200 mètres du métro « Mairie d’Issy » (ligne 12), le Musée de la Carte à Jouer est le seul établissement français consacré à la carte à jouer.

Mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h.

Samedi et dimanche : de 14h à 18h.

Juillet : du mercredi au dimanche de 13h à 18h.

Ouvert jusqu’au 14 août inclus.

Fermé les jours fériés et du 15 au 31 août.

Groupes : sur rendez-vous du mardi au dimanche.

Moins de 26 ans : gratuit.

Adulte : 5,20€ (3,90 € Isséens et Grand Paris Seine Ouest).

Tarif réduit : 3,90€ (2,80 € Isséens et Grand Paris Seine Ouest). Métro, RER, bus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

Jean-Baptiste Van Loo. Portrait de famille, Londres 1740

Huile sur toile, 1,40 x 1,65 m

Dépôt du Musée du Louvre, Département des peintures.

Inv. RF 1942-2

Cliché MFCJ / François Doury