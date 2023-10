Rencontre autour des « Cartes à jouer du savoir. Détournements savants au XVIIIe siècle » Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux, 9 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Comment un botaniste, un géologue et un mathématicien du XVIIIe et du début du XIXe siècle ont-ils détourné les cartes à jouer de leur usage ludique ? Comment ce bout de papier, dont le verso n’était pas encore décoré, est-il devenu un instrument central de la pratique scientifique moderne ? À côté des feuilles volantes, des enveloppes, des carnets, des marges, des cahiers, les cartes à jouer ont occupé une place singulière, inédite peut-être, dans la production de nouvelles connaissances, mais aussi dans les processus de mémorisation, de classement, d’argumentation et de compilation des données.

