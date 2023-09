Concert au Musée Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux, 15 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Concert au Musée Dimanche 15 octobre, 15h00 Musée Français de la Carte à Jouer entrée libre

Beethoven – lignes de force

Trois sonates, trois aspects du génie beethovénien en évolution. Pourtant proches dans le temps, l’op. 10/2 – quasi haydnienne par son caractère primesautier et malicieux, son évocation du quatuor à cordes – et la célèbre « Pathétique » op.13 – profession de foi tumultueuse du romantisme naissant – s’opposent sur tous les plans, hormis leur énergie commune. La sonate « Waldstein » op.53 marque une « nouvelle manière » chez Beethoven, une nouvelle pensée de l’espace sonore et du temps. Elle frappe par la profondeur quasi philosophique de son discours et un traitement orchestral inédit du piano. Le compositeur se livre sans fard dans ces trois chefs d’œuvres, à la fois aboutis et expérimentaux.

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.museecarteajouer.com https://www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/ Le Musée rouvre ses portes le mercredi 19 mai.

Situé à 200 mètres du métro « Mairie d’Issy » (ligne 12), le Musée de la Carte à Jouer est le seul établissement français consacré à la carte à jouer.

Mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h.

Samedi et dimanche : de 14h à 18h.

Juillet : du mercredi au dimanche de 13h à 18h.

Ouvert jusqu’au 14 août inclus.

Fermé les jours fériés et du 15 au 31 août.

Groupes : sur rendez-vous du mardi au dimanche.

Moins de 26 ans : gratuit.

Adulte : 5,20€ (3,90 € Isséens et Grand Paris Seine Ouest).

Tarif réduit : 3,90€ (2,80 € Isséens et Grand Paris Seine Ouest). Métro, RER, bus

