Vernissage de la Biennale d’Issy Mardi 12 septembre, 18h30 Musée Français de la Carte à Jouer entrée libre

Autour de la thématique « Le rêve a ses raisons », inspirée d’une phrase de William Shakespeare dans La Tempête : « Nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves, et notre petite vie est entourée de sommeil. », soixante artistes investissent la ville.

Sous la conduite de sa présidente Sophie Deschamps-Causse et de sa commissaire Anne Malherbe, critique d’art, cette 15e édition de la Biennale d’Issy réunit une soixantaine d’artistes qui tous, reconnus ou moins connus du grand public, s’emparent avec inventivité de cette thématique du rêve avec les médias traditionnels – dessin, peinture, céramique, photographie, sculpture – et le potentiel créatif offert par la réalité virtuelle, le mapping ou la vidéo.

2023-09-12T18:30:00+02:00 – 2023-09-12T20:00:00+02:00

Pascal SENTENAC, Léger égarement 1, 2023, photographie, 70 x 100 cm © Pascal Sentenac, Adagp Paris 2023