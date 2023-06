Profitez de la cuisine afro-caribéenne sur la terrasse du musée ! Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Profitez de la cuisine afro-caribéenne sur la terrasse du musée ! Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux, 7 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. Profitez de la cuisine afro-caribéenne sur la terrasse du musée ! 7 juin – 12 août Musée Français de la Carte à Jouer Le temps du midi et jusqu’à 17h30, profitez de la belle terrasse du musée !

Cette année, les saveurs de la cuisine afro-caraibéenne vous y attendent.

Burgers, salade exotique, plat du jour, sorbets… Découvrez les surprises du chef ! Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 73 56 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T11:30:00+02:00 – 2023-06-07T17:30:00+02:00

2023-08-12T11:30:00+02:00 – 2023-08-12T17:30:00+02:00 restaurant musée Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Musée Français de la Carte à Jouer Adresse 16 rue Auguste Gervais 92130 Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux

Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Profitez de la cuisine afro-caribéenne sur la terrasse du musée ! Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux 2023-06-07 was last modified: by Profitez de la cuisine afro-caribéenne sur la terrasse du musée ! Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux 7 juin 2023