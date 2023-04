Cosplay Magic, Pokémon & Co, avec Manju Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Cosplay Magic, Pokémon & Co, avec Manju Musée français de la carte à jouer, 13 mai 2023, Issy-les-Moulineaux. Cosplay Magic, Pokémon & Co, avec Manju Samedi 13 mai, 19h00 Musée français de la carte à jouer Entrée libre Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, que d’univers ! Leurs héros amusent, fascinent ou impressionnent à tel point que d’innombrables cosplayeurs cherchent à les incarner en recréant leur costume. En partenariat avec Manju et le Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC), découvrez le phénomène cosplay, rencontrez des stars du cosplay, photographiez-vous dans votre costume préféré, partagez votre passion ! Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 00 http://www.issy.com/ma-ville/equipements-culturels/musee-francais-de-la-carte-a-jouer Une scénographie originale permet de suivre le parcours des cartes à jouer et des tarots au rythme du temps (du XVe au XXe siècle), des cultures (Orient, Occident), des arts décoratifs, des techniques de fabrication, de l’univers des joueurs, des arts du spectacle, des créations artistiques… © Musée français de la carte à jouer Métro : Mairie d’Issy (ligne 12) Bus : 123, 126, 169, 189, 190, 289, 290, 323, Tuvim RER, ligne C / Tram Val-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 Magic International Cosplay Masters 2018, Monaco; © Shibuya Productions / MAGIC Monaco / newday photo agency Liliana Vess [Magic: The Gathering]. © Manju

