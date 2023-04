Exposition « Magic, Pokémon & Co » Musée Français de la Carte à Jouer, 13 mai 2023, Issy-les-Moulineaux.

Exposition « Magic, Pokémon & Co » Samedi 13 mai, 14h00 Musée Français de la Carte à Jouer Entrée libre

L’année 2023 marque le 30ème anniversaire des Jeux de cartes à collectionner. Magic: The Gathering, le premier de ces jeux, bientôt rejoint par Pokemon et Yu-Gi-Oh et des dizaines d’autres, lancent un véritable phénomène de société. Pour marquer cet anniversaire, le Musée Français de la Carte à Jouer vous propose d’explorer les univers riches et fascinants de ces jeux grâce à la présentation exceptionnelle de cartes rares, d’oeuvres originales et de nombreuses manifestations.

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 60 http://www.museecarteajouer.com https://www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/ Situé à 200 mètres du métro « Mairie d’Issy » (ligne 12), le Musée de la Carte à Jouer est le seul établissement français consacré à la carte à jouer. Mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h. Samedi et dimanche : de 14h à 18h. Juillet : du mercredi au dimanche de 13h à 18h. Fermé les jours fériés et au mois d’août. Groupes : sur rendez-vous du mardi au dimanche. Métro, RER, bus

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Design graphique : M l’Atelier pour Issy Média. Illustration ©David Cochard. Pour les personnages : TM & ©1993-2022 Wizards of the Coast. ©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©Kazuki Takahashi / Shueisha / Konami