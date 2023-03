MASTERCLASS D’ALEKSI BRICLOT, ARTISTE DE MAGIC: THE GATHERING Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

MASTERCLASS D'ALEKSI BRICLOT, ARTISTE DE MAGIC: THE GATHERING

Samedi 1 avril, 15h00
Musée Français de la Carte à Jouer
Issy-les-Moulineaux
Entrée libre

Dans le cadre de l'exposition « Magic, Pokémon & Co » (jusqu'au 13 août), le Musée français de la carte à jouer a invité Aleksi Briclot, un des illustrateurs majeurs du jeu Magic: The gathering.

Aleksi Briclot est un illustrateur, auteur et concept-designer. Il a réalisé des couvertures pour Marvel Comics notamment, et pour Magic: The Gathering, il a produit plus d’une centaine d’illustrations dont celle des cinq premiers Planeswalkers apparus dans l’extension Lorwyn (2007). Il oeuvre beaucoup dans le jeu vidéo, et a monté son propre studio, Dontnod Entertainment, ainsi que dans le cinéma. Avec Marvel Studios, il a collaboré à des superproductions aussi célèbres que Thor : Ragnarok, Captain Marvel, Avengers, Infinity War, Endgame, Black Widow… Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

Briclot Magic © Aleksi Briclot. TM & © 1993-2023 Wizards of the Coast.

