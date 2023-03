Boutiques Chéries Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Boutiques Chéries Musée Français de la Carte à Jouer, 1 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Boutiques Chéries 1 et 2 avril Musée Français de la Carte à Jouer Les Boutiques Chéries Dioramas parisiens Inspirées des vieux commerces parisiens, les Boutiques Chéries sont des représentations miniaturisées avec effets de relief et de lumière.

Elles sont réalisées artisanalement à Issy-les-Moulineaux en série limitée à 100 exemplaires, chaque pièce est numérotée et signée. Ces boutiques, constituées de papier et garnies de petits objets, sont intégrées dans des cadres noir et or, de la taille d’un livre. Si les Boutiques Chéries sont toutes différentes, elles partagent le même charme nostalgique.

Le secret de leur magie ? Posées à proximité de la lumière d’une lampe, elles s’illuminent de l’intérieur, à travers leur dos translucide. Musée Français de la Carte à Jouer 16 Rue Auguste Gervais 9130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lililebel.paris »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 diorama dioramas miniatures boutiques Paris artisanat art encadrement décoration TSF

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Musée Français de la Carte à Jouer Adresse 16 Rue Auguste Gervais 9130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux

Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Boutiques Chéries Musée Français de la Carte à Jouer 2023-04-01 was last modified: by Boutiques Chéries Musée Français de la Carte à Jouer Musée Français de la Carte à Jouer 1 avril 2023 Issy-les-Moulineaux Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine