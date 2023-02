Printemps de la Sculpture : découvrez la collection du Musée à l’occasion d’un parcours vélo entre Issy et Sèvres Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

entrée libre sur inscription

Au départ du Musée, vous êtes invité à sillonner le territoire à vélo pour partir à la rencontre d’œuvres, du territoire des Hauts-de-Seine. Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Le Printemps de la Sculpture vous invite à une découverte au cœur du patrimoine des Hauts-de-Seine et des Yvelines.

Profitez d’une découverte à vélo des sites partenaires dans les Hauts-de-Seine le samedi 26 mars et le dimanche 27 mars.

Rendez-vous pour commencer au Musée français de la Carte à Jouer. Du style réaliste d’ Auguste Rodin à l’abstraction de Jean Dubuffet, une visite flash vous fera découvrir comment Issy-les-Moulineaux sut être lieu de création pour ces sculpteurs renommés. Après avoir rejoint la Seine et l’île Saint-Germain, vous participerez à une expérience unique en explorant les entrailles de la Tour aux Figures, sculpture monumentale de Jean Dubuffet. Vous pédalerez ensuite le long du fleuve jusqu’au Musée de la céramique de Sèvres qui vous présentera une étonnante sélection de sculptures en céramique.

