Pour sa 6e édition au Musée, Paris Karuta, évènement désormais installé auprès de la communauté japonaise et ouvert à tous, installe son tatami à Issy. Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro, RER, bus

01 41 23 83 60 http://www.museecarteajouer.com https://www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/ Situé à 200 mètres du métro « Mairie d’Issy » (ligne 12), le Musée de la Carte à Jouer est le seul établissement français consacré à la carte à jouer. Mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h. Samedi et dimanche : de 14h à 18h. Juillet : du mercredi au dimanche de 13h à 18h. Fermé les jours fériés et au mois d’août. Groupes : sur rendez-vous du mardi au dimanche. Au programme, une démonstration de « Hyakunin-isshu » – Jeu des « des Cent Poètes » – se prolongera en un tournoi âprement disputé, en écho aux cent peintures de Hyakunin-isshu, œuvres de l’artiste récemment décédé Bin MUTO, acquises par le musée, il y a 11 ans et exposées dans la galerie permanente.

Autour, des « ateliers » de cérémonie du thé et d’Ikebana, de kimono et un accompagnement musical avec des instruments japonais comme le Koto, offriront aux visiteurs une ambiance typiquement japonaise. Une restauration sera disponible sur place : Sushis, Gâteaux et Boissons.

Un air du Japon soufflera sur le Musée !

