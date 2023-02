Concert : Répétition ouverte au public : un chansonnier de la Renaissance française Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

entrée gratuite Un chansonnier de la Renaissance française : un voyage à travers les amours gagnées et perdues. Les « Flying Fishes » sont de retour ! Dirigés par leur chef, Lewis Hammond, les poissons présentent une sélection entièrement française de chansons du XVIe siècle. Des noms familiers tels que Josquin, Lassus, Sermisy, Janequin et Le Jeune se retrouvent rejoints par les chansons moins connues mais aussi belles (et parfois coquines) de Phinot, Canis, Jacotin et bien d’autres dans ce programme regroupant les nombreux joyaux de cette période de splendeur musicale et poétique. Rejoignez-nous pour un week-end de musique du XVIe siècle au Musée Français de la Carte à Jouer le samedi 4 mars à 15h (Issy-les-Moulineaux) ou le dimanche 5 mars à la cathédrale américaine (Paris) à 15h. Aucune réservation nécessaire pour le concert du dimanche à la cathédrale. Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T15:00:00+00:00 – 2023-03-04T16:00:00+00:00

