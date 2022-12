Pass culture : Rencontre avec Gwenaël Beuchet, attaché de conservation autour de l’exposition Magic, Pokemon and Co Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Pass culture : Rencontre avec Gwenaël Beuchet, attaché de conservation autour de l’exposition Magic, Pokemon and Co Musée Français de la Carte à Jouer, 23 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. Pass culture : Rencontre avec Gwenaël Beuchet, attaché de conservation autour de l’exposition Magic, Pokemon and Co Lundi 23 janvier 2023, 18h00 Musée Français de la Carte à Jouer

entrée libre ou sur inscription sur le site du Pass culture

Les métiers du musée vous intéressent ? Venez échanger avec le commissaire de l’exposition Pokemon au Musée ! Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dans le cadre de l’exposition Magic, Pokemon and Co, venez à la rencontre de Gwenael Beuchet, commissaire de l’exposition.

Vous bénéficierez d’une visite guidée privilégiée et d’un temps de rencontre avec lui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-23T18:00:00+01:00

2023-01-23T19:30:00+01:00 (c) David Cochard

