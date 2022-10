3e Festival de la magie au Musée Musée Français de la Carte à Jouer, 30 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux.

entrée libre, spectacle sur inscription au 0141238360 ou musee@ville-issy.fr

Venez déguisé au Musée Français de la Carte à jouer à la rencontre des magiciens du musée à l’occasion d’une journée de frissons et d’émerveillement.

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Le Musée se met à l’heure d’Halloween pour une nouvelle édition de son évènement : le Festival de Magie. Au programme, des stands, des spectacles et des ateliers pour découvrir cet art fascinant. À l’atelier de Cartomagie vous attendent les tours spectaculaires de l’expert en Magie des cartes. À l’atelier de la Triche, le magicien Manipulateur fait mentir cartes, bonneteau et coquilles de noix. Avis aux sceptiques : le magicien Mentaliste vous prouvera sa maîtrise du hasard et de la divination tout en perçant vos pensées… Pour les enfants, un spectacle adapté, drôle… et magique ! N’oubliez pas non plus le ballon de baudruche transformé en animal ou en objet par le magicien Sculpteur ! Et le soir, en apothéose, un spectacle de gala, avec Antonio le Magicien et ses amis, et spécialement, pour la première fois, un invité d’honneur mystère….

Spectacle sur inscription au 0141238360 ou musee@ville-issy.fr

D’ici-là, les apprentis magiciens sont attendus pour la matinée de découvertes des talents. N’hésitez pas à envoyer dès à présent vos vidéos sur musee@ville-issy.fr pour participer au concours devant notre jury présidé par Antonio.



