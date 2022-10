Participez au concours de magie ! Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Participez au concours de magie ! 7 – 28 octobre Musée Français de la Carte à Jouer Cette année encore, le Musée débusque de jeunes talents de magiciens à l'occasion de son festival le 30 octobre prochain.

01 41 23 83 60 http://www.museecarteajouer.com https://www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/ Situé à 200 mètres du métro « Mairie d’Issy » (ligne 12), le Musée de la Carte à Jouer est le seul établissement français consacré à la carte à jouer. Mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h. Samedi et dimanche : de 14h à 18h. Juillet : du mercredi au dimanche de 13h à 18h. Fermé les jours fériés et au mois d’août. Groupes : sur rendez-vous du mardi au dimanche. Les apprentis magiciens sont attendus le dimanche 30 octobre prochain pour la matinée de découvertes des talents à l’occasion du Festival de magie. N’hésitez pas à envoyer dès à présent vos vidéos sur musee@ville-issy.fr jusqu’au vendredi 28 octobre à 12h pour participer au concours devant le jury présidé par Antonio, et remporter l’un des trois prix !

