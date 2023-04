nuit au Musée de la Brasserie musée français de la brasserie Saint-Nicolas-de-Port, 13 mai 2023, Saint-Nicolas-de-Port.

musée français de la brasserie Saint-Nicolas-de-Port 62 rue Charles-Courtois 54210 Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 46 95 52 http://pssionbrasserie.com La nuit au Musée de la Brasserie Dans le cadre de la nuit des Musées, le Musée de la Brasserie sera exceptionnellement ouvert samedi 13 mai jusqu’à 23h30 Installé dans l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port classée Monument Historique après sa cessation d’activité en 1986, le Musée de la Brasserie présente l’ensemble du matériel traditionnel nécessaire pour la fabrication de la bière. Sa visite permet de découvrir les différentes étapes du brassage, de la fermentation et du conditionnement de la bière. Le musée conserve également une importante collection d’affiches, plaques émaillées et autres objets publicitaires de différentes brasseries françaises. Dans la « Salle Moreau » on découvre un ensemble de boiseries et de mobilier École de Nancy et des vitraux de Jacques Gruber créés en 1907 pour la salle de dégustation de la brasserie de Vézelise. Si la météorologie est favorable, les visiteurs auront exceptionnellement accès à la terrasse de la tour de brassage d’où l’on découvre au nord tout le bassin de Nancy, à l’est les industries salinières de Varangéville et Dombasle, au sud, dans le lointain, la silhouette des Vosges. Musée français de la Brasserie à Saint-Nicolas-de-Port, entrée libre samedi 13 mai de 18h30 à 23h30 parking sur place

©Musée de la Brasserie