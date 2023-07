Visite libre du musée Fragonard de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire Maisons-Alfort, 16 septembre 2023, Maisons-Alfort.

Le musée Fragonard est un des plus anciens musées de France. Il a été créé en 1766, en même temps que l’École royale vétérinaire de Paris.

La collection a traversé les siècles, résistant aux révolutions et aux guerres, pour vous présenter un patrimoine exceptionnel dédié aux animaux, conservé dans un lieu fascinant. Déplacé trois fois au cours de ses quelques 250 années d’existence, il propose l’image d’un lieu hors du temps où des milliers d’objets s’offrent au regard de visiteurs transportés dans l’atmosphère de la fin du XIXe siècle.

Le musée resta fermé au public jusqu’en 1991, date à laquelle il rouvrit ses portes et connut très vite un grand succès. Il a été rénové en 2008 et accueille désormais les visiteurs dans le cadre qui était le sien en 1902.

Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire 7 avenue du Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Val-de-Marne Île-de-France 01 43 96 71 72 http://www.musee.vet-alfort.fr L’École vétérinaire d’Alfort est la plus ancienne école vétérinaire à être demeurée sur son site d’origine. Créée en 1765, elle a accumulé un important patrimoine matériel et immatériel. Des bâtiments majestueux peuplent un parc de onze hectares recelant aussi un important patrimoine végétal. Par ailleurs, le musée Fragonard est l’un des plus vieux musées de France, mais aussi l’un des plus beaux musées d’art vétérinaire au monde. Héritier du cabinet de curiosités du XVIIIe siècle, il offre au regard du visiteur plus de 4000 pièces qui lui font découvrir nos animaux domestiques, leur anatomie et les maladies qui les affectaient aux XVIIIe et XIXe siècles. Les écorchés d’Honoré Fragonard, connus dans le monde entier, sont les célébrités de la collection. M8 École vétérinaire / RER / A4 / A86 / Bus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ecole nationale vétérinaire d’Afort