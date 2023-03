Visite libre du Musée Fragonard Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort Catégories d’Évènement: Maisons-Alfort

Visite libre du Musée Fragonard Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, 13 mai 2023, Maisons-Alfort. Visite libre du Musée Fragonard Samedi 13 mai, 18h00 Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Entrée libre Le temps d’une soirée, découvrez ce lieu hors du temps qu’est le musée Fragonard de l’EnvA ! 4200 pièces anatomiques, dont les Écorchés de Fragonard. Musée Fragonard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort 7 avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France +33 (0)1 43 96 71 72 https://www.vet-alfort.fr/domaine-d-alfort/musee-fragonard/infos-pratiques Musée d’anatomie et de pathologie animales Se munir d’une pièce d’identité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

