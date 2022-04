Musée fragmenté Musées de Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

20h-23h : Ouverture nocturne des Musées de Sens « Musée fragmenté » : visites commentées des collections (Archéologie, Beaux-Arts, Trésor de la Cathédrale) sur le thème des fragments. Départ toutes les 15 mn à partir de 20h puis en continu jusqu’à 23h.

Entrée libre

Ouverture nocturne des Musées jusqu’à 23h : visite libre et visites commentées des collections sur le thème des fragments Musées de Sens 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Sens Yonne

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

