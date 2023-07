Plongez dans un patrimoine gourmand Musée Fours des Sœurs Macarons – Confiserie Lefèvre-Lemoine Nancy, 16 septembre 2023, Nancy.

Découvrez les Fours des Sœurs Macarons, hauts lieux historiques de la fabrication des macarons aux amandes ! Une précieuse occasion d’en apprendre davantage sur ce patrimoine nancéien, souvent mal connu.

Musée Fours des Sœurs Macarons – Confiserie Lefèvre-Lemoine 10 rue des Sœurs Macarons, 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 13 83 http://www.lefevre-lemoine.fr L’immeuble date du premier quart du XVIIIe siècle. Située dans un des quartiers les plus anciens de la ville, derrière la cathédrale, la rue des Sœurs Macarons (anciennement rue de la Hache) a abrité, jusqu’en 1982, une des plus vieilles pâtisseries de Nancy. Ses fours et cheminées des XVIIIe et XIXe siècles sont inscrits au titre des Monuments Historiques.

Depuis 2019, le rez-de-chaussée de la maison des Sœurs Macarons est naturellement consacré à la valorisation et à la transmission du patrimoine gourmand de Nancy. La maison des Sœurs Macarons abrite le musée Fours des Sœurs Macarons créé par la Confiserie Lefèvre. Depuis 2022, le mobilier de cette dernière est lui aussi classé au titre des Monuments Historiques.

