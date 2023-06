Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Chasse au trésor Musée Fournaise Chatou Chatou Catégories d’Évènement: Chatou

Yvelines Chasse au trésor Musée Fournaise Chatou, 1 juillet 2023, Chatou. Chasse au trésor 1 juillet – 27 août Musée Fournaise 3€ par enfant, 3€ par adulte. Tous les enfants doivent être accompagnés. Tentez d’arriver jusqu’au bout et de trouver le trésor ! Musée Fournaise 3 rue du Bac 78400 Chatou Chatou 78400 Yvelines Île-de-France 0134806322 https://www.musee-fournaise.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-fournaise.com/ »}] Le musée Fournaise est situé sur l’île des impressionnistes, à Chatou. Arrivée en voiture depuis Chatou ou Rueil-Malmaison via le pont : prendre la sortie au centre du pont, un parking est présent sous le pont. Arrivée en RER A, arrêt Rueil Malmaison ou Chatou-Croissy. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T13:30:00+02:00

2023-08-27T14:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00 chasse au trésor jeu Détails Catégories d’Évènement: Chatou, Yvelines Autres Lieu Musée Fournaise Adresse 3 rue du Bac 78400 Chatou Ville Chatou Departement Yvelines Age max 99 Lieu Ville Musée Fournaise Chatou

Musée Fournaise Chatou Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatou/

Chasse au trésor Musée Fournaise Chatou 2023-07-01 was last modified: by Chasse au trésor Musée Fournaise Chatou Musée Fournaise Chatou 1 juillet 2023