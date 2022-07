Parcours-spectacle « Renoir impressionniste, l’expérience immersive » Musée Fournaise, 17 septembre 2022, Chatou.

Réservation conseillée

Explorez les plus belles années impressionnistes de Renoir, à Chatou et sur les bords de Seine. Grâce aux technologies et à une muséographie immersive, le musée propose un voyage vers le 19e siècle.

Musée Fournaise Île des Impressionnistes 78400 Chatou Chatou 78400 Yvelines Île-de-France

La maison Fournaise est une guinguette mythique installée sur l'Ile des Impressionnistes à Chatou, à l'Ouest de Paris à 10 km. Il suffit de quelques minutes en RER A depuis Paris pour flâner sur les bords de Seine autour du restaurant immortalisé par Pierre-Auguste Renoir en 1881 au travers de son célèbre chef-d'œuvre le « Déjeuner des canotiers ». Que de célébrités passèrent à Chatou… Maupassant, Caillebotte, Degas, Vlaminck, Derain, Paul Poiret et qui sait Monet, Berthe Morisot, Édouard Manet… le temps d'un déjeuner entre amis sur le balcon de la Maison Fournaise. Le musée, situé dans la partie autrefois dévolue à l'hôtel, présente pendant l'hiver sa collection qui retrace l'histoire de la maison Fournaise au travers de tableaux de petits maîtres des bords de Seine ou des souvenirs de canotiers tel que le plus fameux Guy de Maupassant. Chaque été le musée invite à découvrir une exposition temporaire consacrée à l'œuvre d'artistes tels que Lebourg, Guillaumin, Ziem, ou à des thèmes comme l'absinthe, le canotage, la céramique impressionniste ou le fauvisme.

Visite-spectacle « Renoir impressionniste, l’expérience immersive »

Venez rencontrer le peintre qui se raconte au fil d’un parcours mis en scène et ponctué d’animations numériques ! Hologramme, casques de réalité virtuelle, vidéos, projections… la technologie se met au service de l’art pour un voyage immersif au cœur des années impressionnistes de Renoir passées au bord de la Seine entre 30 et 40 ans. En compagnie de l’artiste, vous découvrirez son histoire comme inventeur de l’impressionnisme aux côtés de son ami Monet. Une aventure historique et artistique inédite !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:30:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

@Nicolas DUPREY CD78