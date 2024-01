Habiter le Paléolithique supérieur Musée-Forum de l’Aurignacien (Ex Préhistoire) Aurignac, samedi 18 mai 2024.

Habiter le Paléolithique supérieur La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée-Forum de l’Aurignacien (Ex Préhistoire)

Les élèves développent leurs connaissances et compétences disciplinaires et transversales, en rencontrant des

professionnels, en réfléchissant et en produisant des créations architecturales et des œuvres d’art mobilier

paléocompatibles. Ce projet est articulé avec un projet 1er degré, celui de la classe intégrée au collège de l’Unité

d’Enseignement de l’IME Dinguirard (Aurignac).

Musée-Forum de l’Aurignacien (Ex Préhistoire) Avenue Benabarre, 31420 Aurignac, France Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie 0561909072 https://www.musee-aurignacien.com/ Collection archéologique de préhistoire.

Musée de l’Aurignacien