Nièvre Visites guidées du musée Forges et Marines Musée Forges et Marines Guérigny, 16 septembre 2023, Guérigny. Visites guidées du musée Forges et Marines Samedi 16 septembre, 14h00 Musée Forges et Marines Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite du site des Forges royales puis du musée Forges et Marines ainsi que de l’exposition « L’Aéronavale, les marins du ciel ». Samedi à 16 h, profitez d’une visite avec dégustation de produits du terroirs (5 €). Musée Forges et Marines Av. Arnault de Lange, 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 07 30 48 49 http://museeforgesetmarines.fr Anciennes Forges royales de la Chaussade des XVIIIe et XIXe siècles, fournisseur pour la Marine royale et la Compagnie des Indes des Ancres. parking gratuit devant le musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

