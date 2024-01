Visite commentée exposition « Miroir de la Seine chez Flaubert et au-delà » Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Rouen, samedi 3 février 2024.

Visite commentée exposition « Miroir de la Seine chez Flaubert et au-delà » A travers cette visite, venez découvrir un autre aspect de la vie de Flaubert, l’importance du fleuve dans son quotidien et dans son œuvre littéraire 3 et 17 février Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Visite commentée 3.5 euros sur réservation ou sur place le jour même durée 1heure

Début : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T15:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:00:00+01:00

Le + cette visite est suivie par la découverte de l’exposition « Corneille: du fleuve aux larmes » à la Maison natale Pierre-Corneille, rue de la Pie, à 16h30

Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen