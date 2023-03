Petite Fabrique : des animaux fantastiques Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Petite Fabrique : des animaux fantastiques Musée Flaubert et Histoire de la Médecine, 20 avril 2023, Rouen. Petite Fabrique : des animaux fantastiques Jeudi 20 avril, 10h00 Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 4,00€ D’étranges créatures peuplent l’œuvre de Gustave Flaubert La Tentation de Saint Antoine. Viens découvrir de drôles de créatures à travers un atelier de fabrication de masques d’animaux fantastiques !

Réservation obligatoire (nombre de places limitées), 5-10 ans, 3 personnes minimum Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 76 30 39 90 »}, {« type »: « email », « value »: « publics5@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

