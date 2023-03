Atelier en famille : dans ton corps Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Atelier en famille : dans ton corps Musée Flaubert et Histoire de la Médecine, 18 avril 2023, Rouen. Atelier en famille : dans ton corps Mardi 18 avril, 15h30 Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 3,00€ Venez partager en famille, un moment de détente du corps et de découverte sensoriel au sein du jardin du musée avec Claire Cornet, musicothérapeute.

Réservation obligatoire, 18 mois- 3 ans, présence d’un parent obligatoire Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 76 30 39 90 »}, {« type »: « email », « value »: « publics5@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T15:30:00+02:00 – 2023-04-18T16:30:00+02:00

Musée Flaubert et Histoire de la Médecine
51 Rue de Lecat, 76000 Rouen
Rouen 76000 Quartier Pasteur
Seine-Maritime
Normandie

