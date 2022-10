Petite fabrique « des mots et des fossiles » Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Petite fabrique « des mots et des fossiles » Jeudi 3 novembre, 10h00 Musée Flaubert et Histoire de la Médecine

4€ / Réservation obligatoire

Atelier enfants 6-10 ans Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Dans le roman de Gustave Flaubert Bouvard et Pécuchet, les deux hommes explorent les mystères de la paléontologie. A votre tour, venez en apprendre plus sur les fossiles grâce à un atelier d’observation et de moulage de fossiles.

