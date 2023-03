Spectacle d’acrobaties Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Spectacle d’acrobaties Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine, 13 mai 2023, Rouen. Spectacle d’acrobaties Samedi 13 mai, 19h30, 20h30 Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine 2 sessions de 30 min, annulation en cas d’intempéries. Spectacle circassien dans le jardin du musée : cerceau, tissu aérien, portés acrobatique par la compagnie les Saltimbanques de l’impossible. Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 76 30 39 90 Musée à double vocation littéraire et médicale, maison d’enfance de Gustave Flaubert qui y est né le 12 décembre 1821. Collections variées qui présentent des objets uniques : lit de malades à 6 places, mannequin d’accouchement du XVIIIe siècle, perchoir à sangsues… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 © Les Saltimbanques de l’impossible

