Cet évènement est passé Animation jeune public : dans notre corps Musée Flaubert et d’histoire de la médecine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Animation jeune public : dans notre corps Musée Flaubert et d’histoire de la médecine Rouen, 13 mai 2023, Rouen. Animation jeune public : dans notre corps Samedi 13 mai, 18h45 Musée Flaubert et d’histoire de la médecine Nombre de places limité. Venez en famille assister à une séance de contes pour comprendre ce qui se passe dans notre corps ! Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 76 30 39 90 Musée à double vocation littéraire et médicale, maison d’enfance de Gustave Flaubert qui y est né le 12 décembre 1821. Collections variées qui présentent des objets uniques : lit de malades à 6 places, mannequin d’accouchement du XVIIIe siècle, perchoir à sangsues… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

