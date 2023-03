Exposition « Flaubert corps et âme » Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Exposition « Flaubert corps et âme » Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine, 13 mai 2023, Rouen. Exposition « Flaubert corps et âme » Samedi 13 mai, 18h00 Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine L’exposition « Flaubert, corps et âme » invite à une redécouverte de l’œuvre et de la vie de l’écrivain, à travers un thème essentiel : le corps. Ayant grandi à l’Hôtel-Dieu de Rouen, Flaubert fut marqué par la maladie et la mort. Des pièces spectaculaires – cires anatomiques de Jean-Baptiste Laumonier, écorchés Auzoux – entrent en résonance avec un univers littéraire où l’animalité et le désir priment. Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 76 30 39 90 Musée à double vocation littéraire et médicale, maison d’enfance de Gustave Flaubert qui y est né le 12 décembre 1821. Collections variées qui présentent des objets uniques : lit de malades à 6 places, mannequin d’accouchement du XVIIIe siècle, perchoir à sangsues… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Réunion des musées Métropole Rouen Normandie

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine Adresse 51 rue Lecat, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine Rouen

Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Exposition « Flaubert corps et âme » Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine 2023-05-13 was last modified: by Exposition « Flaubert corps et âme » Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine 13 mai 2023 Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime