Exposition : restitution d'un projet artistique entre le collège Saint François d'Assise et l'artiste Jennifer Mackay

Seine-Maritime Exposition : restitution d’un projet artistique entre le collège Saint François d’Assise et l’artiste Jennifer Mackay Musée Flaubert et d’histoire de la médecine Rouen, 13 mai 2023, Rouen. Exposition : restitution d’un projet artistique entre le collège Saint François d’Assise et l’artiste Jennifer Mackay Samedi 13 mai, 18h00 Musée Flaubert et d’histoire de la médecine Nombre de places limité. Restitution du projet artistique entre le collège Saint François d’Assise de Rouen et l’artiste en résidence Jennifer Mackay, en présence des élèves et de leurs familles. Les oeuvres des élèves et de l’artiste seront exposés pour l’occasion dans la chambre natale de Gustave Flaubert. Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 76 30 39 90 Musée à double vocation littéraire et médicale, maison d’enfance de Gustave Flaubert qui y est né le 12 décembre 1821. Collections variées qui présentent des objets uniques : lit de malades à 6 places, mannequin d’accouchement du XVIIIe siècle, perchoir à sangsues… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Rouen, Seine-Maritime

