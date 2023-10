Cet évènement est passé Visite libre et commentée grotte du jugement dernier et musée Fernand Desmoulin Musée Fernand Desmoulin Brantôme Catégories d’Évènement: Brantôme

Dordogne Visite libre et commentée grotte du jugement dernier et musée Fernand Desmoulin Musée Fernand Desmoulin Brantôme, 13 mai 2023, Brantôme. Visite libre et commentée grotte du jugement dernier et musée Fernand Desmoulin Samedi 13 mai, 21h00, 21h30 Musée Fernand Desmoulin Entrée libre Visite libre musée Desmoulin + visite commentée grotte du jugement dernier et du musée Fernand Desmoulin Musée Fernand Desmoulin Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme Brantôme 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 05 80 63 http://www.perigord-dronne-belle.fr Oeuvres classiques et médiumniques de Fernand Desmoulin (1853-1914) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

Oeuvres classiques et médiumniques de Fernand Desmoulin (1853-1914)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00
2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

