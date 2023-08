Découvrez les trésors du musée Musée Fenaille Rodez, 16 septembre 2023, Rodez.

Découvrez les trésors du musée Samedi 16 septembre, 15h00 Musée Fenaille Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité.

Prenez part à une visite passionnée et passionnante.

En compagnie de Jean-Philippe Savignoni, arpentez le musée Fenaille pour en (re)découvrir les trésors.

Musée Fenaille Place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie Créé par un groupe de notables regroupés au sein de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron et installé dans l’ancien hôtel particulier de Jouéry acquis par Maurice Fenaille, le musée présente l’archéologie, l’art et l’histoire de la région du Rouergue, depuis les toutes premières traces de l’homme, dont la plus importante collection de statues-menhirs en Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©musée Fenaille