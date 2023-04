Les Trésors du musée Fenaille Musée Fenaille Rodez Catégories d’Évènement: Aveyron

Rodez Les Trésors du musée Fenaille Musée Fenaille, 13 mai 2023, Rodez. Les Trésors du musée Fenaille Samedi 13 mai, 20h30 Musée Fenaille Dans la limite des places disponibles Visite passionnée et passionnante

En compagnie de Jean-Philippe Savignoni, arpentez le musée Fenaille pour en (re)découvrir les trésors. Musée Fenaille 14 place Eugène-Raynaldy, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie http://musee-fenaille.grand-rodez.com/ © musée Fenaille Musée d’archéologie et d’histoire présentant une collection exceptionnelle de statues-menhirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 © musée Fenaille Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Musée Fenaille Adresse 14 place Eugène-Raynaldy, 12000 Rodez, France Ville Rodez Departement Aveyron Lieu Ville Musée Fenaille Rodez

Musée Fenaille Rodez Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez/

Les Trésors du musée Fenaille Musée Fenaille 2023-05-13 was last modified: by Les Trésors du musée Fenaille Musée Fenaille Musée Fenaille 13 mai 2023 Musée Fenaille Rodez Rodez

Rodez Aveyron