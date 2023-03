Démonstration d’artisanat d’art musée Fenaille Rodez Catégories d’Évènement: Aveyron

Rodez

Démonstration d’artisanat d’art musée Fenaille, 2 avril 2023, Rodez. Démonstration d’artisanat d’art Dimanche 2 avril, 14h00 musée Fenaille Dans le cadre des journées européennes des Métiers d’art, le musée Fenaille ouvre ses portes à un artisan d’art venu d’Aveyron. L’occasion de découvrir un savoir-faire, une technique, des matériaux…

Cet événement s’inscrit également dans « la Route Soulages » qui lie et relie les structures culturelles et patrimoniales de Conques et Rodez. En effet, Pierre Soulages a toujours eu un lien particulier avec l’artisanat, les outils, le geste…

Pour plus d’informations sur cet événement, rendez-vous sur https://musee-fenaille.rodezagglo.fr/agenda/ musée Fenaille place Eugene Raynaldy, Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://musee-fenaille.rodezagglo.fr/agenda/ »}] [{« link »: « https://musee-fenaille.rodezagglo.fr/agenda/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 musée démonstration Rodez agglo

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu musée Fenaille Adresse place Eugene Raynaldy, Rodez Ville Rodez Departement Aveyron Lieu Ville musée Fenaille Rodez

musée Fenaille Rodez Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez/

Démonstration d’artisanat d’art musée Fenaille 2023-04-02 was last modified: by Démonstration d’artisanat d’art musée Fenaille musée Fenaille 2 avril 2023 Musée Fenaille Rodez Rodez

Rodez Aveyron