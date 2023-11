« La collection Ziem du musée des Beaux-Arts de Beaune » Musée Félix Ziem Martigues, 18 janvier 2024, Martigues.

« La collection Ziem du musée des Beaux-Arts de Beaune » Jeudi 18 janvier 2024, 18h00 Musée Félix Ziem Entrée libre dans la limite des places disponibles

Par Delphine Cornuché

Chargée des collections

Direction de la culture et du mécénat à Beaune

Né à Beaune en 1821 et ayant étudié le dessin et l’architecture à Dijon, Ziem quitte la Bourgogne en 1839 pour trouver l’inspiration près des rivages méditerranéens. Cependant, à partir des années 1880, il porte un nouveau regard sur Beaune. Cette inclination se traduit par de courts séjours dans cette ville qui ne manque pas de rendre hommage au peintre renommé qu’il est devenu. Ziem en retour lui témoigne son attachement en faisant notamment des dons d’œuvres et d’objets au musée municipal, complétés en 1912 par une importante donation de sa veuve. Ce fonds conséquent et diversifié fait du musée beaunois le troisième lieu de référence pour l’œuvre du peintre, après le musée Ziem et le Petit Palais à Paris.

L’objet de cette conférence sera de faire découvrir cette collection en retraçant l’histoire de sa constitution et en mettant en lumière les liens qui unissaient Ziem et sa ville natale.

Musée Félix Ziem Boulevard du 14 juillet, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413950 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

© Atelier Photo Muzard, Beaune