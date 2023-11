« Voyage méditatif en compagnie de Félix Ziem… » Musée Félix Ziem Martigues, 9 novembre 2023, Martigues.

« Voyage méditatif en compagnie de Félix Ziem… » 9 novembre et 7 décembre Musée Félix Ziem Gratuit sur inscription

Découverte de la méditation tout public au travers de techniques traditionnelles de contemplation. Ces voyages méditatifs en petit groupe, où l’écoute le respect et la bienveillance seront de mise, permettront à chacun.e d’explorer différents moyen de «voir» et «sentir» une œuvre.

Intervenant : Benjamin Ferrero, artiste peintre et artisan d’art spécialisé dans les vitraux, cofondateur de la Raffinerie, Benjamin enseigne par ailleurs le yoga et la méditation depuis 13 ans. Formé à l’enseignement du Hatha Yoga auprès de Mario Hamitouche à Lausanne, il est certifié en tant que facilitateur de la Voie du Sentir en 2022 auprès de Robert Eymeri et Julie Lavarello et anime régulièrement des ateliers au sein de l’association Anandashala Martigues

Musée Félix Ziem Boulevard du 14 juillet, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413950 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 41 39 60 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:00:00+01:00

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

méditation ziem

© Musée Ziem, Martigues