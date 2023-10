Ce tableau est intéractif ! Musée Fayet Béziers, 13 mai 2023, Béziers.

Ce tableau est intéractif ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée Fayet Entrée libre

Ce tableau est intéractif !

Frédéric Durieu & Nathalie Erin réinventent l’œuvre de Jean-Antoine Injalbert Nymphe à la coquille à travers le prisme de leur univers, leur style singulier et leur technique de création. Avec l’application gratuite Artivive sur smartphone, découvrez une animation de la sculpture réalisée par ces pionniers dans l’art numérique. Un tableau qui met en abîme la sculpture, où telles des poupées russes, une œuvre en cache une autre grâce à la réalité augmentée.

Musée Fayet Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 36 81 60 https://my.matterport.com/show/?m=R1mh311Eh5D;https://fr.calameo.com/read/004900516fe140939c2ab;https://www.facebook.com/lesmuseesdebeziers/?ref=pages_you_manage Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Fayet est l’un des plus beaux joyaux architecturaux de la ville. Attaché à la famille Fayet, dont Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et peintre, l’Hôtel fut d’abord une élégante maison bourgeoise, doté d’un grand atelier d’artiste, avant d’être transformé en musée après la vente de l’immeuble à la ville en 1966.

Antenne de l’ancien Musée des Beaux-Arts, installé dans l’Hôtel Fabrégat, l’Hôtel Fayet présente aujourd’hui une partie de l’extraordinaire ensemble de peintures du XIXème siècles, du romantisme aux peintres académiques de la IIIème République, parmi lesquels Delacroix, Géricault, Corot, ou encore Cabanel.

Le fonds d’atelier du sculpteur biterrois Jean-Antoine Injalbert constitue l’une de ses autres attractions majeures. Artiste néo-baroque, pétri d’influences italiennes et françaises, Injalbert fut l’un des sculpteurs les plus sollicités de son temps. Son incomparable talent de modeleur est aujourd’hui visible à travers le parcours permanent, axé sur la présentation de ses travaux préparatoires et de ses esquisses. Parkings à proximité:parkins de la Madeleine, Parking Jean Jaurès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©museesdebeziers