Nuit des musées au Musée Faure Musée Faure Aix-les-Bains, 13 mai 2023, Aix-les-Bains.

À cette occasion, le musée Faure ouvre ses portes en soirée et vous invite à partager un moment festif et culturel. Déambulez dans les collections du musée mais aussi dans son jardin pour profiter d’une parenthèse musicale offerte par le Festival Lyrique d’Aix-les-Bains.

« La classe, l’œuvre ! » Co-piloté par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, cette année, les élèves du Lycée Marlioz d’Aix-les-Bains exposent le fruit de leur travail en lien avec les collections du Musée Faure. Venez rencontrer ces guides d’un soir qui seront là pour parler de leurs œuvres !

Le Musée Faure présente un bel ensemble de peintures Impressionnistes et une importante collection de sculptures d'Auguste Rodin. Une petite collection de céramiques et une évocation du passage d'Alphonse de Lamartine au bord du Lac du Bourget complètent cette visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

