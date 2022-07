Visite guidée la villégiature à Aix Musée Faure Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

Savoie

Visite guidée la villégiature à Aix Musée Faure, 17 septembre 2022, Aix-les-Bains. Visite guidée la villégiature à Aix 17 et 18 septembre Musée Faure Les villas remarquables du quartier Chantemerle : profitez d’une découverte bucolique de la villégiature des coteaux. Musée Faure Villa des Chimères, 10 boulevard des Côtes, 73100 Aix-les-Bains, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

04 79 61 06 57 http://www.aixlesbains.fr La découverte de la deuxième collection de sculptures d’Auguste Rodin et un itinéraire dans l’aventure de la peinture impressionniste de ses maîtres à ceux de la période moderne (1850-1920) : Corot, Boudin, Jongkind, Ravier, Puy, Cézanne, Sisley, Pissarro, Degas, Bonnard, Vuillard, Lebourg, Lebasque, Marquet, Foujita… Les villas remarquables du quartier Chantemerle : profitez d’une découverte bucolique de la villégiature des coteaux. Les belles demeures dévoilent la ville sous l’angle original de l’architecture, des jardins et des personnalités qui ont animé Aix-les-Bains à la Belle Époque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T17:30:00+02:00 Ville d’Aix.las-Bains

Détails Catégories d’évènement: Aix-les-Bains, Savoie Autres Lieu Musée Faure Adresse Villa des Chimères, 10 boulevard des Côtes, 73100 Aix-les-Bains, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Aix-les-Bains Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Musée Faure Aix-les-Bains Departement Savoie

Musée Faure Aix-les-Bains Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-les-bains/

Visite guidée la villégiature à Aix Musée Faure 2022-09-17 was last modified: by Visite guidée la villégiature à Aix Musée Faure Musée Faure 17 septembre 2022 Aix-les-Bains Musée Faure Aix-les-Bains

Aix-les-Bains Savoie