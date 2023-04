visite en anglais Mythology Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

visite en anglais Mythology Musée Fabre, 13 mai 2023, Montpellier. visite en anglais Mythology Samedi 13 mai, 20h00, 21h00 Musée Fabre Mythologie grecque et romaine,

Maureen Leclerc étudiante en Master 1 Médiation Artistique et Culturelle vous propose une médiation en anglais. Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 14 83 00 http://www.museefabre.fr © Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 Jean Ranc, « Vertumne et Pomone » ©Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole

