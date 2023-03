Atelier « La table de Valentine » Musée Fabre Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

Atelier « La table de Valentine » Musée Fabre, 13 mai 2023, Montpellier. Atelier « La table de Valentine » Samedi 13 mai, 19h30, 20h15, 21h15, 22h00 Musée Fabre Sur inscription le soir même à l’accueil du musée Les participants sont invités à fabriquer un objet usuel en terre autodurcissante en expérimentant chaque grand geste du sculpteur dans une ambiance sereine et méditative. Mais attention, comme dans un grand restaurant, où les couverts ont un usage parfois obscur, le public devra choisir le bon outil à utiliser. Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 14 83 00 http://www.museefabre.fr © Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©Valentine Schlegel, séance de modelage dans l’atelier de la rue Vavin n°1. Paris, vers 1951, Photographie d’Agnès Varda ©Succession Agnès Varda – Fonds Agnès Varda déposé à l’institut pour la photographie Courtesy Galerie Nathalie Obadia

