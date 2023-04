Nature morte de Jean-Baptiste Monnoyer Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Nature morte de Jean-Baptiste Monnoyer Musée Fabre, 13 mai 2023, Montpellier. Nature morte de Jean-Baptiste Monnoyer Samedi 13 mai, 19h30, 20h30 Musée Fabre Visites réalisée par Jean-Pierre Couder Amis du musée Fabre Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 14 83 00 http://www.museefabre.fr © Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 Nature morte de Jean-Baptiste Monnoyer©Frédéric Jaulmes, Musée Fabre Montpellier3M

